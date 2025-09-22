Полицаи пренесоха на ръце тялото на мъж, намерено днес преди обед в района на екопътека „Невястата“ край Смолян

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
Над 7 часа продължи огледът на мястото, където бе открито тялото на починал мъж на екопътека „Невястата“ край Смолян. Снимка: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Смолян,  
22.09.2025 18:15
 (БТА)

Полицаи пренесоха на ръце по екопътека „Невястата“ тялото на мъж, което бе намерено днес преди обед в района на туристическия маршрут, видя екип на БТА. След това то бе транспортирано с линейка за аутопсия. Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов заяви пред БТА, че засега няма нито заподозрени, нито задържани по случая, тъй като се изчакват резултатите от аутопсията и заключението каква е причината за смъртта на мъжа.

Полицейски екипи продължават огледите и процесуално-следствените действия в района на паркинга в началото на екопътеката.  След щателното претърсване и вземане на проби от червен автомобил „Мазда“ по-рано днес, от паркинга бяха иззети веществени доказателства и от втори автомобил. Сигналът за намерено тяло в района на екопътеката е получен днес преди обед.  По случая е образувано досъдебно производство.

/ЛРМ/

