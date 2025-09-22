Екопътека „Невястата“ е затворена, след като в района беше намерено човешко тяло, на място има екип на полицията

Екопътека „Невястата“ днес е затворена заради намереното човешко тяло в района, видя екип на БТА. Директорът на ОД на МВР ст. комисар Цветан Цанков потвърди пред БТА информацията, че е открито тяло на мъртъв човек. На мястото има екип на полицията, а обект на особено щателни процесуално-следствени действия е паркиран до началото на екопътеката автомобил „Мазда“.

Разследващите вземат проби от колата. От Окръжната прокуратура в Смолян заявиха пред БТА, че по-късно ще бъде оповестено дали тялото на починалия е намерено на самата пътека или в района. Ст. комисар Цанков уточни, че починалият не е местен, но не потвърди дали става дума за турист. По-рано днес от Окръжната прокуратура заявиха пред БТА, че се работи по много версии, включително и за убийство.