Ред Бул ще плати на Хорнер над 100 милиона долара обезщетение
Бившият изпълнителен директор на Ред Бул, Кристиан Хорнер, официално напусна отбора от Формула 1, след като постигна финансово споразумение, съобщава Planet F1. Според източник, окончателното споразумение е на стойност над 100 милиона долара.
Ред Бул обяви уволнението на 51-годишния британец от позицията му на лидер на отбора на 9 юли. Той е отстранен от всички оперативни отговорности в екипа. Хорнер е заменен от Лоран Мекис, който преди това е бил начело на „биковете“.
Хорнер е изпълнителен директор на Ред Бул от 2005 г. По време на неговия мандат отборът печели Шампионата на конструкторите шест пъти, а при пилотите ликува осем пъти.
