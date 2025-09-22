"Оракъл" обяви двама нови главни изпълнителни директори на фона в очакване на потенциална сделка за "ТикТок"

Технологичният гигант "Оракъл" (Oracle Corp.) обяви, че назначава двама вътрешни мениджъри – Клей Магуорк и Майк Сицилия – за съизпълнителни директори, като на поста заменят дългогодишната ръководителка на компанията Сафра Кац, която става заместник-председател на борда на директорите, предаде Ройтерс.

Решението се възприема като изненадващ ход от страна на основаната от Лари Елисън компания, която под ръководството на Кац в последното десетилетие извоюва мултимилиардни договори, основно в сферата на облачните технологии и изкуствения интелект.

Майк Сицилия отговаря за облачните решения на "Оракъл" по сектори – здравеопазване, финанси и търговия на дребно, докато Клей Магуорк ръководи инфраструктурната облачна платформа, която стои в основата на тези приложения. Магуорк се присъединява към "Оракъл" през 2014 г. от "Амазон Уеб Сървисиз" (Amazon Web Services), а Сицилия идва чрез придобиването на "Примавера Системс" (Primavera Systems).

Съобщението идва на фона на информация от Белия дом, че "Оракъл" е и сред основните технологични партньори в сделката за продажбата на американския сегмент на "ТикТок" (TikTok), собственост на китайската компания "БайтДанс" (ByteDance).

След новината акциите на "Оракъл" се понижиха с над 1 на сто в предпазарната търговия, съобщава "Ройтерс". В същото време компанията потвърди финансовата си прогноза, обявена по-рано този месец, според която приходите от резервирани поръчки за облачния ѝ бизнес Oracle Cloud Infrastructure се очаква да надхвърлят половин трилион долара.