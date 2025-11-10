Плевенският регион има висок аграрен потенциал и благоприятни условия за биологично производство, каза заместник-министър Стефан Бурджев

Плевенският регион има висок аграрен потенциал и благоприятни природни условия за биологично производство. Това каза в Плевен заместник-министърът на земеделието и храните Стефан Бурджев, който откри информационна среща, част от националната кампания "Призвание: БиоЛогичен!". Инициативата се организира за трети път от Министерството на земеделието и храните, като през тази година обхваща шест областни града.

Към началото на 2025 г. в България са регистрирани общо 5646 биологични оператори, които са с 620 повече от 2023 г. Общите площи, върху които се прилагат методите на биологично производство, достигат близо 200 000 хектара - с 34 на сто повече, сравнено с 2023 г. Това е около четири процента от използваната земеделска площ в държавата, отбеляза заместник-министър Бурджев.

Той допълни, че страната ни изнася за европейския пазар сертифицирани билки, мед, конфитюри, етерични масла, диворастящи сушени плодове. Продължава тенденцията на увеличаване на броя на специализираните магазини за биохрани, както и на търговските обекти, които участват в тяхното разпространение, отчете още заместник-министърът.

Област Плевен има своето значимо място в тази картина със 72-ма биопроизводители и близо 7700 хектара сертифицирани площи през 2024 г. За една година площите са се увеличи над два пъти, каза още той.

Заместник-министърът допълни, че под биологичен контрол в Плевенския регион са 2356 хектара със зърнено-житни и фуражни култури. Ръст има при сертифицираните площи с плодове и зеленчуци - 105,46 хектара, което е увеличение с над 40 на сто спрямо предходната година. Основен принос имат площите за производство на полски фасул, домати, сливи и арония.

В Плевенско се развива и биологично животновъдство, като през миналата година в областта се отглеждат 1300 сертифицирани говеда и биволи, които са с 4,5 на сто повече спрямо предходната година, отчете заместник-министърът. Той каза още, че се наблюдава впечатляващ ръст при биологичното овцевъдство. През 2024 г. са отглеждани 3655 сертифицирани овце, което е близо двукратно увеличение спрямо предходната 2023 г. В резултат се наблюдава и ръст в сертифицираните ливади и пасища, достигайки площ от 3200 хектара.

Стефан Бурджев представи данни и за развитие на биологичното пчеларство в региона, което също бележи ръст. През миналата година сертифицираните пчелни семейства са се увеличили с 11 на сто до 7753.

Гост на информационната среща бе и областният управител на област Плевен инж. Мартин Мачев, който отбеляза, че да бъдеш биологичен означава не просто да работиш в хармония с природата, а да я уважаваш, да я разбираш и да я пазиш.

Информационната среща продължи с лекции на експерти, които разясняват на земеделските производители нормативните изисквания, свързани с биологичното производство, начините за държавна подкрепа и други.