Боян Денчев
Мбапе подобри рекорд на Платини и Анри за „Златната топка“
снимка: АР, Manu Fernandez
Париж,  
22.09.2025 21:13
 (БТА)

С попадането си сред първите десет за настоящето издание на “Златната топка” Килиан Мбапе постави нов рекорд. Той стана първият френски футболист в историята на класацията, който неизменно е в топ 10 в осем поредни години.

Звездата на Реал Мадрид за пръв път бе сред водещите в анкетата за 2018 година, след което неизменно намира място сред водещите десет имена. Досега Мбапе делеше първата позиция по този показател с легендарните Мишел Платини (1979 - 1985 г.) и Тиери Анри (2000 - 2006 г.)

През миналия сезон Килиан Мбапе записа 44 гола в 59 мача за Реал Мадрид.

/БД/

