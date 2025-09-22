Черно море измъкна три точки срещу Арда

Първенство на България по футбол, срещи от деветия кръг на efbet Лига: Арда Кърджали - Черно море Варна – 0:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Николай Златев 28 червен картон: Давид Акинтола (Арда) от 20:30 ч. Ботев Враца – ЦСКА от неделя: Септември София - Ботев Пловдив - 1:3 (1:1) голмайстори: 0:1 Армстронг Око-Флекс 9, 1:1 Георги Върбанов 34, 1:2 Маскоте 77, 1:3 Армстронг Око-Флекс 90+5 пропуск от дузпа: Тодор Неделев 50-ата минута червен картон: Себастиан Уейд (Септември) Славия - Берое Стара Загора - 0:0 от събота: Добруджа - Локомотив София - 2:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Спас Делев 53, 1:1 Лукас Кардосо 63 дузпа, 2:1 Лукас Кардосо 80, 2:2 Ангел Лясков 86 червен картон: Ерол Дост (Локомотив София, 72-ата минута) ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив - 4:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Марто Бойчев 43, 2:0 Атанас Илиев 51, 3:0 Мамаду Диало 67, 4:0 Мамаду Диало 70 от петък: Левски - Лудогорец - 0:0 Монтана - Спартак Варна - 1:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Дамян Йорданов 32, 1:1 Борис Димитров 50, 1:2 Мартин Михайлов 58 автогол временно класиране: 1. Левски 8 6 2 0 15:4 20 точки 2. ЦСКА 1948 9 6 1 2 16:8 19 3. Лудогорец 8 5 3 0 14:3 18 4. Черно море 9 5 3 1 14:5 18 5. Локомотив Пловдив 8 4 4 1 9:9 16 6. Локомотив София 9 2 5 2 9:7 11 7. Монтана 9 3 2 4 7:13 11 8. Берое 8 2 4 2 9:11 10 9. Спартак Варна 9 2 4 3 10:10 10 10. Ботев Враца 8 2 4 2 6:6 10 11. Арда Кърджали 9 2 3 4 9:10 9 12. ЦСКА 8 1 4 3 7:8 7 13. Добруджа 9 2 1 6 8:14 7 14. Ботев Пловдив 8 2 1 5 8:14 7 15. Славия 9 1 2 5 9:16 6 16. Септември София 9 2 0 7 9:21 6