КНА: Решаването на кипърския проблем остава наш основен приоритет, заяви президентът на Република Кипър Никос Христодулидис

Ще продължим борбата за освобождението и обединението на Кипър, тъй като решаването на кипърския въпрос е наш основен приоритет, но няма да позволим страната ни и бъдещето ни да бъдат разглеждани само като проблем, заяви в неделя президентът на Република Кипър Никос Христодулидис, предаде за БТА агенция КНА.

Той говори на ежегодно възпоменателно събитие в памет на члена на диаспората Никос Муярис, организирано от катедрата по съвременни гръцки изследвания „Елитис“ в Университета Рутгерс в Ню Джърси.

Президентът подчерта силните и продължаващи усилия за обединението на острова чрез жизнеспособно и трайно решение, както и борбите на диаспората за постигането на тази цел.

Той добави, че Кипър често се разглежда единствено през призмата на кипърския проблем и този образ го е държал „заложник на историята“, както някога пише писателят Кристофър Хитчънс. Президентът обаче подчерта, че Кипър е много повече от това и всъщност представлява решение на много проблеми.

Той добави, че както в предишните си качества – като дипломатически съветник, правителствен говорител, министър на външните работи – така и сега като президент на Република Кипър, винаги е твърдял, както публично, така и на срещи с посредници и колеги, че Кипър е по-скоро решение, отколкото проблем.

Той добави, че географското положение на Кипър е предимство и се използва като такова, точно както членството му в ЕС и други международни организации, с ясния избор да служи като врата, свързваща региона с ЕС и САЩ. Той отбеляза, че Кипър е стабилен, надежден и предвидим партньор.

Президентът също така подчерта, че ролята на Кипър в приноса към мира и стабилността в региона се отразява в инициативи като „Амалтея“, която има за цел да предоставя хуманитарна помощ на цивилното население в Газа, както и в помощта, която Кипър предоставя по време на кризи, като улеснява евакуациите и приема граждани на трети страни.

Той също така спомена предстоящото поемане на председателството на Съвета на ЕС от страна на Кипър и една от основните му цели: сближаване на ЕС с Източното Средиземноморие и по-широкия Близък изток.

Той посочи, че откриването на природни ресурси в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Република Кипър допълнително е засилило ролята на страната в региона, докато откритията в съседните държави са насърчили регионалното сътрудничество, както и сътрудничеството с големи енергийни компании като "Ексон" (Exxon), "Тотал" (TOTAL), "Шеврон" (Chevron) и "Ени" (Eni), които са активни в ИИЗ на Кипър.

Президентът Христодулидис говори и за сътрудничеството между Кипър и Индия, Близкия изток и Европа, като подчерта огромните, безпрецедентни перспективи, които предстоят.

По отношение на двустранните отношения със Съединените щати президентът заяви, че те никога не са били по-близки. Той отбеляза, че те са достигнали стратегическо ниво във всички области и че могат да достигнат още по-големи висоти.

Той подчерта жизненоважната роля, която играе диаспората в Съединените щати, като обърна специално внимание на приноса на Никос Муярис, както по отношение на усилията за намиране на решение, така и в отношенията между Кипър и САЩ.