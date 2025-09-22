С концерт на гарата завърши празничният ден във Враца

Инициативата „Концерти на гарата 2025“ постави край на днешния празничен ден във Враца. Инициативата е посветена на 200 години от пускането на първата публична железница в света между Стоктън и Дарлингтън във Великобритания и 140 години от първия Закон за железните пътища в България. Организатори са Сдружение „Балкански културни хоризонти“, с подкрепата Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“, Община Враца, Фондация „Америка за България“.

„Тази година България бе определена за една от 52-те световни дестинации за посещение от вестник „Ню Йорк таймс“. Фондация „Америка за България“ пък имат специална програма за Северозападна България и ни одобриха за концерти за този край. Това е второ издание на инициативата, първото беше миналата година, когато бяхме в Карлово, Казанлък и Пловдив, а тази – във Видин, Мездра, Плевен и Враца“, каза за БТА представителят на организаторите Веселин Кирев,

Концертът пред жп гарата във Враца бе открит от заместник кмета на Враца Александър Владимиров, които подчерта, че днешният ден е специален не само защото е празничен за България, която отбелязва Деня на Независимостта, а защото празник имат и железниците. „Много се радвам и поздравявам организаторите на тази инициатива, затова че са избрали и Враца, и че са днес тук, сред нас. Към всички гости на Враца, които пристигат или заминават от тази гара – „Добре дошли“ на пристигащите и „Лек път“ на заминаващите“, пожела Владимиров.

В концерта участие взеха Представителен танцов състав „Хемус“ Враца, Брейк клуб Monstribe, групата Dream Architects - Враца, а накрая на сцената излязоха „Уикеда“.

Между отделните изпълнения публиката чу и специална компилация от песни, вдъхновени от железниците. Между тях бяха „Еднопосочен билет“ на групата Eruption, „Обещания“ на Тони Димитрова, „На случайна гара“ на Васил Найденов, „Среднощен влак“ на Лили Иванова, „Пробив“ на „Куин“ и др. Събитието във Враца е последно от инициативата „Концерти на гарата 2025“ .