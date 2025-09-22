Черно море записа победа при визитата си на Арда

Мач от деветия кръг от Първа футболна лига:

Арда Кърджали – Черно море 0:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Николай Златев 28

червен картон: Давид Акинтола (Арда)

жълти картони: Бирсент Карагерен, Андре Шиняшики (Арда); Сидни (Черно море)

главен съдия: Васил Минев

стадион "Берое", гр.Стара Загора

състави

Арда: Анатолий Господинов, Давид Акинтола, Атанас Кабов (64-Андре Шиняшики), Светослав Ковачев (81-Мане), Джелал Хюсеинов, Вячеслав Велев, Димитър Велковски, Антонио Вутов (32-Антонио Вутов), Лъчезар Котев, Феликс Ебоа Ебоа, Бирсент Карагарен (64-Ивелин Попов)

Черно море: Пламен Илиев, Живко Атанасов, Влатко Дробаров, Асен Дончев, Цветомир Панов, Давид Телеш (60-Георги Лазаров), Васил Панайотов, Жоао Педро (60- Фелипе Кардосо), Николай Златев (79-Мартин Милушев), Асен Чандъров, Селсо Сидни (90+1 Густаво Франса)

Черно море победи с 1:0 като гост Арда Кърджали в среща от 9-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата бе дело на Николай Златев в 28-ата минута. Символичните домакини на срещата, която бе играна в Стара Загора завършиха срещата в намален състав, след като в 19-ата минута бе изгонен Давид Акинтола с директен червен картон.

За треньорът на Черно море Илиан Илиев втози мач бе под номер 491 като треньор в българския футбол, с което изравни досегашния рекордьор - Димитър Димитров.

Арда започна по-активно срещата и бе близо до откриване на резултата. Първо Атанас Кабов не успя да намери целта, а след него и Антонио Вутов отправи неточен удар.

Така се стигна до 19-ата минута, когато Давид Акинтола влезе грубо в краката на Жоао Педро и получи директен червен картон от съдията Васил Минев.

В 24-ата минута Феликс Ебоа Ебоа направи пореден пропуск за Арда, след като от непосредствена близост не успя да преодолее Пламен Илиев.

В 28-ата минута Черно море наказа грешка в противниковия състав, след която Николай Златев бе изведен сам срещу Господинов и откри резултата.

Пет минути по-късно Асен Чандъров бе оставен непокрит в наказателното поле на Арда, но Господинов се намеси решително и отрази.

До края на полувремето състава от Кърджали воден от Александър Тунчев бе много близо до изравняване. Първо Ебоа прати топката в гредата на вратата пазена от Пламен Илиев, а след него от чиста позиция Кабов стреля встрани от дясната греда.

Втората част далеч не бе толкова интересна. Футболистите на Черно море заложиха на сигурността, въпреки че имаха числено превъзходство. Резервата на варненци Георги Лазаров на два пъти пропусна да отбележи втори гол. Първо бе спрян от добрата реакция на Господинов, а в 83-ата минута защитник на Арда изчисти от голлинията, след като Лазаров излезе сам срещу вратаря.