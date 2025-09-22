TSN: Овечкин е класиран на 49-то място в списъка на НХЛ с най-добрите играчи за предстоящия сезон

Каналът TSN публикува своя списък с най-добрите играчи за предстоящия сезон 2025-26 в НХЛ. Нападателят на Вашингтон Кепитълс Александър Овечкин е класиран на 49-то място.

Овечкин е с Вашингтон от 2005 г., когато е избран от Кепитълс с номер 1 в драфта на НХЛ. През сезон 2024-25 нападателят счупи рекорда на Уейн Грецки за най-много голове в редовен сезон в лигата. В момента той има 897 попадения.