Илиан Илиев: „Спечелихме труден мач, макар да играхме с човек повече“

Треньорът на Черно море - Илиан Илиев, говори след победата с 1:0 над Арда. В този мач той регистрира среща номер 491 като треньор в българския футбол, с което изравни досегашния рекордьор - Димитър Димитров.

„Спечелихме труден мач, макар да играхме с човек повече. В такава ситуация не търсиш ли гола, както съм казвал и чакаш да свърши мача, даваш самочувствие на съперника и им го дадохме. С промените успяхме да задържим топката и да направим ситуации, но спечелихме с повече от битка, а не с футбол. Трябва да променим това, тъй като имаме футболисти, които могат. След първия гол трябваше да потърсим втори. Стратегически важен мач, в който трябваше да победим и да дръпнем. Имам резерви към играта ни с топка“, започна Илиев.

„Арда е отбор, който обича да държи топката, дори с човек по-малко. Като не пресирахме и не го използвахме, така се случи. Нищо не им пречи на тях по този начин да си я подават с 10 човека. Трябва да сме доволни, че спечелихме труден мач срещу отбор, който стратегически се цели в тези места, които искаме и ние. Нашият футбол, който не е особено енергичен, не държиш ли топката, можеш да имаш проблеми.

В случая тази победа дава точково предимство. Трябва да играем доста по-добре, ако имаме амбиции за напред“, каза още треньорът на Черно море.

„Никога не съм поглеждал към тези рекорди, важното е като се върнем назад да гледаме радостите, тъжните моменти – това остава. Цифрите са едно нещо. Много е важно спомените да са позитивни. Стараем се да се абстрахираме от негативното, макар че от негативното можеш да извлечеш поуки“, завърши Илиан Илиев.