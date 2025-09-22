Идваме в сърцето на България, за да докоснем сърцата на хората, каза диригентът Йордан Камджалов преди концерта "Музикална магия" в Казанлък

Идваме в сърцето на България, за да докоснем сърцата на хората. Това каза в интервю за БТА диригентът Йордан Камджалов преди концерта от турнето "Музикална магия" в Казанлък, който ще бъде в Дома на културата „Арсенал“ на 23 септември. Много се радвам, че идваме в региона, защото след фестивала „Камджалов в Долината на розите“, той вече е неизменно свързан с живота ми, с името ми и с цялата ми културно-просветна дейност, посочи маестрото.

На сцената в Казанлък Йордан Камджалов ще дирижира музикантите от Плевенската филхармония, заедно с двама изключителни солисти - Атанас Маринов и Вероника Тодорова. Музикалната програма е едно пътуване из Европа, което представя гениалността на народите, каза той. „В програмата ни има пълна космополитност и хармония – сложили сме гениална руска, но и гениална украинска творба, както и гениални френска, немска, австрийска, италианска, разбира се, българска и много други творби“, обясни Камджалов. Той подчерта, че това са изключително виртуозни произведения, пълни с много дълбочина, емоция, съдържание. „Това са много познати творби, в които същевременно няма нищо банално. Ние искаме хората да ги разпознаят и те ги разпознават, но същевременно представяме нов прочит, нова интерпретация и нюанси и нови допълнителни съдържания“, отбеляза маестрото и допълни, че това е постижимо само с музиканти, които раздават цялото си сърце на сцената. Йордан Камджалов допълни, че в изкуството още преди векове са решени всички противоречия. „Ние се прекланяме пред гениалното, пред изключителното и му служим, като го носим до човешките сърца“, посочи той.

Според специалисти „Музикална магия“ вероятно е най-дългото класическо турне в музикалната история на България, коментира Камджалов и посочи, че причината за това е, че целият музикален екип излиза на сцената с много висока подготовка, хомогенност и откровение. „Мисля, че това категорично и недвусмислено се осъзнава от хората“, посочи той. Камджалов отбеляза, че вече четири години турнето не спира да обикаля България и да буди вдъхновение и да изправя публиката на крака. Наистина е много трудно да се създаде нещо устойчиво, но ние вече планираме турнето и за следващото пето издание, съобщи маестрото и подчерта, че това се прави именно заради хората. „В момента сме в много тежки времена, хората са обезверени и с основание не вярват в нищо. След всеки концерт се срещаме с публиката, виждаме очите им, техния трепет и осъзнаваме, че това са едни души, които имат дълбока нужда от тази култура и музика“, обясни той. Камджалов допълни, че, особено в по-малките градове, възторгът на публиката е изключителен – „в големите градове явно има пренасищане, но този прием, този глад, тази жажда, която срещаме в по-малките населени места, дълбоко ни трогва“, каза той и допълни, че целият екип очаква с огромна радост и отговорност именно срещи като предстоящата в Казанлък.

Маестро Камджалов призова жителите на Казанлък, на региона и на страната да дойдат и да нахранят сърцата и душите си на ниво достойнство и гордост. Ние виждаме как нашите концерти носят не само възхищение, но и гордост на публиката от това какво могат българите - като школа, като докосване, хармония, сила, единство, каза той. По думите му навсякъде целта на турнето „Музикална магия“ е една и съща – да остави дълбок отпечатък у хората и те да си го спомнят с години - не кои композитори са изпълнени, а емоцията и посланието на концерта.

След Казанлък турнето „Музикална магия“ продължава с концерти в Димитровград, Любимец и София. Освен него маестро Йордан Камджалов работи и по редица познати и очаквани от публиката проекти, а като гост диригент му предстоят участия в Италия, Белгия, Австрия, САЩ. Той съобщи още, че вече се работи и по програмата на второто издание на фестивала „Камджалов в Долината на розите“, което ще се състои в Етнографски комплекс „Дамасцена“ край Павел баня в първия уикенд на юли 2026 година. По думите му отзивите от фестивала тази година са били великолепни, а следващото издание ще го надгради. „Ще направим допълнителни разширения в програмния състав и в концепцията. Този фестивал е нещо, което ще се развива“, посочи той и отбеляза, че концептуално програмата е вече готова и предстои скоро да бъде анонсирана. Освен оркестър, хор, фондация, както и множество музикални проекти и „Академия за човека“, Йордан Камджалов вече ръководи и частното Основно училище „Стремеж“, чиито детски хор се предвижда отново да вземе участие в предстоящия фестивал в „Дамасцена“. Искаме Долината на розите да се превърне в едно резидентно пространство за един от най-добрите детски хорове в страната, посочи маестрото.