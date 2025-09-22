Крал Чарлз Трети приветства най-новото попълнение във флота на британските Кралски военноморски сили от атомни подводници

Крал Чарлз Трети приветства днес най-новото попълнение във флота на Кралските военноморски сили от атомни подводници, предаде ДПА.

Чарлз посети корабостроителницата на британската военно-промишлена компания "Би Ей И Системс" (BAE Systems) в Бароу ин Фърнес в региона Къмбрия в северозападна Англия, за да прочете на официална церемония заповедта за въвеждане в експлоатация на атомната подводница "Агамемнон" (HMS Agamemnon).

Наречена "Оусъм Аги" (Awesome Aggie - в превод "Страхотният Аги"), подводницата, кръстена на командира на митичните древногръцки сили в Троянската война, тежи 7400 тона и е дълга 97 метра - колкото четири автобуса.

"Агамемнон" ще служи като стратегическо ядрено възпиращо средство на Великобритания, ударните групи на самолетоносачите и критичната подводна инфраструктура. Тя може да нанася удари по наземни цели на разстояние до 1000 мили (1609 км), да служи като стартова площадка за нападения на екипи от командоси на Кралската морска пехота и да събира разузнавателна информация чрез най-модерни сензори.

Очаква се да бъдат проведени още тестове на място преди подводницата да напусне корабостроителницата за изпитания в морето, след което да влезе в активна експлоатация.