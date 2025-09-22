Независимостта е търновски акт, защото Велико Търново събира в едно пътя до заветната дата 22 септември, каза кметът Даниел Панов

Независимостта е търновски акт, както казва историята, защото Велико Търново събира в едно пътя до заветната дата 22 септември 1908 г. Това каза кметът на Велико Търново Даниел Панов на тържествената заря проверка по случай 117 години от провъзгласяването на Независимостта на България на площада в подножието на Царевец.

„Този път не беше лесен, той премина през векове на робство, мрак и битки. По него се родиха и живяха Ботев, Левски, Раковски, Стамболов – най-великите ни национални водачи, които имаха дързостта да мечтаят за невъзможното и превърнаха тази мечта в национална идея“, допълни Панов.

„Независимостта е най-обединяващият ден, извор на гордостта ни, че сме българи и великотърновци и ден, в който честваме живата памет на героите ни, изпълнена с толкова много смелост, героизъм и достойнство“, каза Панов.

По думите му независимостта е кулминация в българската история и манифестът, с който Фердинанд обявява независимостта, дава глас на вековния зов за народа ни за истинска свобода.

Всяка годишнина от независимостта е вълнуваща, запомняща се, поредица от празненства, чийто център и бъдеще ще бъде старопрестолно Търново, така казват общинските съветници на първото честване една година след обявяването на Независимостта през 1909 г., припомни кметът. „Днес, 117 години по-късно, ние следваме заветите им, пазим традицията, а този уникален български дух предаваме на поколения напред“, каза Даниел Панов.