С военен ритуал на крепостта "Царевец" беше издигнато националното знаме в Деня на независимостта, многолюдно шествие премина по улиците

На крепостта "Царевец" беше издигнато националното знаме, многолюдно шествие премина по улиците на Велико Търново в чест на 117 години от обявяването на Независимостта на България.

По традиция центърът на тържествата е в историческата и духовна столица на България, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд, заедно с министрите от кабинета на Александър Малинов, прочита Манифеста, с който бива провъзгласена Независимостта на България. След тържествената литургия в храма „Св. 40 мъченици“, гостите на празника поднесоха цветя пред гроба на цар Калоян и се отправиха към крепостта „Царевец“.

Председателят на Народното събрание прие почетния строй от курсанти на НВУ “Васил Левски“. С военен ритуал беше издигнато българското знаме, а в небето полетяха 117 бели, зелени и червени балони.

В словото си Наталия Киселова посочи, че само единни и обединени около национални приоритети можем да градим държавата си като просперираща, уважавана и предпочитана от младите. Тя допълни, че няма по-знаково място от Велико Търново за тържественото огласяване от княз Фердинанд и правителството на Александър Малинов на манифеста, възвестяващ този исторически акт.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов приветства великотърновци и гостите на празника с думите, че няма по-обединителен и по-сплотяващ ден за нас българите от 22 септември – ден, в който гордостта и щастието, че сме българи и великотърновци са навсякъде около нас, затова днес камбаните бият празнично, а българското знаме гордо се извисява както тук в сърцето на нашата история, така и от балконите на къщите. Независимостта изисква зрялост и отговорност, 117 години по-късно заветът на нашите предци все по-ясно се откроява, особено във времена като днешните, в които най-голямото изпитание е разделението, подчерта Панов.

Представители на институции и политически партии поднесоха венци в знак на признателност пред паметната пирамида на Царевец, която увековечава историческия акт. Венци бяха поднесени от името на президента Румен Радев, от председателя на Народното събрание Наталия Киселова, вицепрезидента Илияна Йотова, министър-председателя Росен Желязков, заместник-председателите на Народното събрание, от отделните парламентарни групи, посланици и представители на дипломатически мисии.

Сред присъстващите бяха народните представители проф. Костадин Ангелов, Димитър Николов, Красимир Терзиев от ГЕРБ-СДС. Депутатът Мариана Бояджиева от "БСП-Обединена левица", заместник-председателят на Народното събрание Ертен Алисова от "ДПС-Ново начало", както и депутатите от формацията Халил Летифов, Гюнай Далоолу, Байрям Байрям, Ербил Халим, Шендоан Халит, народните представители от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" Людмила Илиева и Надежда Йорданова, народният представител от "Възраждане" Ангел Янчев, депутатът от "Има такъв народ" Снежанка Траянска, заместник-председателят на парламента Юлиана Матеева и депутатът от "Величие" Павлин Петров, областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, началникът на НВУ “Васил Левски“ бригаден генерал Станчо Кайков, заместник-ректорът на Великотърновския университет проф. Николай Кънев, председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, кметът на Горна Оряховица Николай Рашков, представители на институции и общественици също участваха в тържествата. Сред гостите бяха още генералният директор на БТА Кирил Вълчев, както и генералният директор на „Арменпрес” Нарине Назарян.

Всички гости се включиха в многолюдното шествие с граждани и ученици от великотърновските училища, което премина по великотърновските улици. Шествието беше водено от съставите, които участват в 18-ото издание на Международния фестивал на военните духови оркестри. Пред паметника „Майка България“ бяха поднесени цветя. Музикантите с пагони представиха атрактивно музикално шоу. В следобедните часове на откритата сцена в центъра на Велико Търново ще се изявяват млади възпитаници на музикални и танцови школи от Велико Търново. Кулминацията на празника предстои с тържествената заря проверка на площад "Цар Асен" и приемане на почетния строй от курсанти на НВУ "Васил Левски".