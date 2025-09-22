КосоваПрес: От Призрен до Европа – БК "Башкими" е готов да пише история

Баскетболен клуб "Башкими" от Призрен пише история, като за първи път участва в международни баскетболни състезания, по-специално в квалификациите за Купата на ФИБА Европа, предаде специално за БТА агенция КосоваПрес. Те ще се изправят пред голямо предизвикателство, Анвил Влоцлавек, един от най-силните и успешни отбори в Полша.

Въпреки че жребият никак не беше лесен, оптимизмът, подготовката и желанието за прослава на града и клуба ги има у всички – от треньора Игор Йовович, капитана Алтин Морина до спортния директор Чъндрим Бирай. И тримата подчертават, че предизвикателството е трудно, но обещанието е ясно: "Башкими" ще се бори с всичко, за да предизвика противника и да остави следа на европейската сцена.

Треньорът Йовович казва пред КосоваПрес, че отборът му ще затрудни много полските съперници.

„Важно или не, това е чудесна възможност за град Призрен и за Башкими като клуб да се състезават в квалификациите за Купата на ФИБА Европа. Аз съм оптимист в живота, но и реалист. Нямахме много късмет с жребия. Изправяме се срещу отбор, който година след година е шампион или подгласник в Полша. Като човек, който вече е работил в тази страна, знам, че Анвил е една от големите сили там. Страхотна организация, висококачествен състав, а също и добра фенска база, така че ще ни бъде много трудно. Но мисля, че трябва да им направим живота неудобен, особено тук, в първия мач в Призрен, и да ги предизвикаме силно“, подчерта Йовович.

Капитанът на отбора Алтин Морина признава, че съперникът е много силен, но обещава да даде максимума на игрището заедно със съотборниците си.

„Както знаем, "Башкими" участва в международни състезания за първи път, това е много важно за нас, това е история. Подготвяме се доста добре. Имаме много силен противник, както знаем, преди две години те дори бяха шампиони на тази лига, но не ни остава нищо друго, освен да дадем максимума си срещу тях и да покажем добри резултати в Европа“, заяви Морина.

Спортният директор на клуба Чъндрим Бирай също е оптимист. Той казва, че отборът ще се стреми към положителен резултат, особено на първия мач, който ще се проведе в Призрен.

„Реалистично погледнато, за "Башкими" е историческо да играят на международната сцена. Жребият беше такъв, че се изправяме срещу един от най-силните противници в този квалификационен кръг измежду 16 отбора. Започнахме да анализираме съперника, Анвил, известно е, че имат много добър отбор, но няма да се предадем до края, ще дадем всичко от себе си и се надяваме да постигнем положителен резултат, поне тук, като домакини“, каза Бирай.

Както треньорът Йовович, така и капитанът Морина поискаха силна подкрепа от феновете, смятайки ги за шести играч и основен тласък в търсенето на най-доброто в това историческо пътешествие.

