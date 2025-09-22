Ердоган за "Нюзуик": Признаването на Палестина е най-мощният отговор на окупацията, блокадата и потисничеството

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заяви, че признаването на Палестина е "най-мощният отговор на окупацията, блокадата и потисничеството". Той каза това в статия за американското издание "Нюзуик", публикувана днес.

"Справедлив мир е постижим само чрез създаването на суверенна палестинска държава в границите от 1967 г., с териториална цялост и столица Източен Йерусалим. Това е необходимо за траен мир и стабилност в Близкия изток. Нашият апел към държавите по света е ясен: „Признайте държавата Палестина“. Признаването на Палестина е, в действителност, най-мощният отговор на окупацията, блокадата и потисничеството. Поздравяваме страните, които наскоро обявиха решението си в подкрепа на тези усилия, и очакваме от тях да останат твърди в позицията си и да изпълнят задълженията си с конкретни стъпки“, написа Ердоган.

По негови думи „продължаващата окупация и зверствата, извършени от Израел в Газа са едно от най-болезнените изпитания за съвестта на човечеството“.

„Това изпитание ще свърши в срам за цялото човечество, като се започне с действащите лица в международната система. Деца и жени умират, а милиони хора остават без най-необходимото. Турция продължава усилията си да осигури прекратяване на огъня, да улесни непрекъснатото предоставяне на хуманитарна помощ и да върне на дневен ред решението с две държави (...) вярваме, че международната общност трябва да демонстрира по-решителна и искрена позиция“, посочи Ердоган.

В статията си за американското издание турският президент подчерта, че Сирия е още една страна, която "има важно значение за регионалната стабилност".

"От 2011 г. насам конфликтът в Сирия доведе до смъртта на стотици хиляди и разселването на милиони, както и до мащабни разрушения. Днес възстановяването на Сирия е от съществено значение за стабилността на целия Близък изток. Интересите на сирийците трябва да бъдат поставени като приоритет при всяко решение, отнасящо се до бъдещето на Сирия. Трябва също да се отбележи, че трайна стабилност и мир в Сирия могат да бъдат постигнати само като се вземе предвид колективната воля на целия сирийски народ, без да се предоставят привилегии на която и да е конкретна (...) група", написа още Ердоган.

Той заяви, че страната му ще продължи да се застъпва за принципа на зачитане на териториалната цялост и политическото единство на Сирия, "както сме потвърдили във всички сфери". "Турция се противопоставя на всяка инициатива, която пренебрегва волята на сирийския народ и осигурява опора за сепаратистки амбиции и терористични организации. Единственият начин да се поправят грешките, допуснати в Сирия през последните 14 години, е да се подкрепи установяването на стабилна държава и обществен ред, основани на подход за сътрудничество в областта на сигурността".

В статията си президентът на Турция говори и за ООН, като подчерта, че организацията "създадена след Втората световна война за поддържане на мира и сигурността, за съжаление вече не е в състояние да изпълнява основната си функция пред лицето на днешните кризи и конфликти".

"Съветът за сигурност, главният орган на ООН, основан върху претенциите за справедливост и равенство, е ограничен от волята и интересите на едва пет държави при вземането на решения относно регионалните и глобалните кризи. Тази несправедлива структура, която е сред основните източници на безизходиците на нашето време, спешно се нуждае от реформа, за да може ООН наистина да бъде функциониращ център на ефективен мултилатерализъм в съответствие с основополагащите си принципи и да можем ние да изготвяме справедливи решения на глобалните предизвикателства".

Според Ердоган "Въпреки вакуума, причинен от намалената ефективност на ООН и многопластовите геополитически предизвикателства, Турция поставя дипломацията на диалога и посредничеството в основата на своята външна политика".

"Черноморската зърнена сделка, която наскоро осъществихме, е най-яркият пример за този подход, като прави осезаем принос както за регионалната, така и за глобалната сигурност и стабилност. В обширен регион, простиращ се от Кавказ до Африка и от Близкия изток до Балканите, Турция не се е въздържала да поеме отговорността да доведе конфликтите до справедливо дипломатическо разрешаване и да въведе устойчив и равноправен мир", заяви Ердоган.