Китайската парична политика остава подкрепяща и с фокус върху вътрешните икономически нужди, заяви управителят на централната банка на страната

Китайската парична политика в момента остава подкрепяща и поставя акцент върху вътрешните икономически приоритети, заяви управителят на Народната банка на Китай Пан Гуншън (Pan Gongsheng) по време на пресконференция., предаде Синхуа. Пан допълни, че политиката е насочена към балансиране на вътрешната и външната икономическа среда, като същевременно приоритет се дава на вътрешната икономическа стабилност.

На фона на последното понижение на основния лихвен процент от страна на Управлението за федерален резерв на САЩ, Пан коментира пред агенция Ройтерс, че Китай ще се съсредоточи върху вътрешни икономически въпроси при определяне на бъдещата си парична политика.

Той допълни, че ще се използва набор от различни инструменти, в зависимост от икономическата ситуация, с цел намаляване на разходите за социално финансиране в страната.