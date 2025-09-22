Пожар е пламнал в защитената местност Калимок – Бръшлен край Тутракан. Той е започнал от терена на село Нова Черна в посока Силистра, съобщи за БТА кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов.

По негови думи огънят най-вероятно ще влезе в селските рибарници. В момента се правят опити да бъде ограничено влизането на пламъци в ямите. “Огънят е обхванал територия от село Нова Черна почти до рибарниците на Старо село, това е голямо разстояние, може би 5-6 км, даже и повече”, каза кметът на Тутракан.

Според него има опасност огънят да се разрасне към направените постановки за пеликани. Опасност има и за други животни като благородния елен, дивата свиня, фазана.

Кметът на Тутракан каза още, че пожарни екипи са на място. Той благодари на Държавното горско стопанство в Тутракан. “Още снощи, като им се обадих, момчетата веднага откликнаха, с техен превоз директно тръгнаха към пожара. Има и много доброволци от Нова Черна, които се включиха. Теренът е с тръстики, така че не може да се овладее, направен е просек, за да не прескочи към самите влажни зони – ямите”, добави още той.

“Всяка година има недобросъвестни, кой нарочно пали, кой - без да иска. Доколкото знам, има задържан този път”, каза още кметът на Тутракан.

В средата на август пожарникарите се бориха с друг пожар в защитената местност Калимок – Бръшлен.