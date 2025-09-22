Александър Тунчев: „Червеният картон повлия“

Треньорът на Арда Александър Тунчев бе разочарован от загубата на своя отбор с 0:1 от Черно море в двубой от 9-ия кръг на Първа лига.

„Червеният картон повлия. Доста неща ни се получиха. Създадохме няколко ситуации, от които трябваше да отбележим, това е наша стара слабост. Допуснахме прекалено лесен гол. Стана по-трудно след това. Малко или много червеният картон натежа. Още малко време ни трябва. Ивелин Попов има повече игрова практика, докато на Кабов ще му трябва някакво време. Надявам се в следващия мач да са в по-добра ситуация и да ни помогнат.

Ние се опитвахме да затворим постъпите към нашата врата и да се възползваме от създадените ситуации. Не разбирам някои неща. Да излезе някой от съдийската комисия и да даде обяснение. Различни критерии ли има спрямо нас, не знам. Да излезе някой и да обясни. Спрямо нас има доста такива ситуации. Питам съдиите и никой нищо не казва. Всеки си има своето тълкуване. Трудно беше да създаваме ситуации, но поздравих момчетата“, заяви Александър Тунчев.