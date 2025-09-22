За десети път варненци протестират срещу задържането на кмета на града Благомир Коцев

За десети път тази вечер варненци излязоха на протест срещу задържането на кмета на града Благомир Коцев и двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Протестиращите се събраха на площад „Съединение“, откъдето със скандирания „Свобода за Благо“, „Искаме си кмета“, „Свобода“ и други тръгнаха на шествие из централни булеварди във Варна към Катедралния храм „Св.Успение Богородично“ и към Съдебната палата на площад „Независимост“. Недоволните облепиха по сградата на Съдебната палата различни плакати и лозунги.

В протеста се включи и заместник-председателят на Народното събрание и председател на партия „Демократи за силна България“ Атанас Атанасов. Той заяви, че се присъединява за пореден път към техните съмишленици във Варна, за да дадат знак, че в днешна демократична България има политически затворници. Според него това е абсолютно недопустимо. „Срещу този човек (бел.авт. Благомир Коцев) няма никакви доказателства и това е репресивна мярка за наказание към общността като цяло“ посочи Атанасов. Той изрази надежда варненци и всички български демократи да бъдат последователни и настойчиви, за да може да се прекратят тези репресии. Той допълни, че е добре информиран човек и знае, че в папките няма нито едно доказателство срещу кмета. По думите му мярката „задържане под стража“ не е наказание, а е превантивна, за да осигури условия за разследването. Според него тя може да бъде взета само когато са налице две основания – ако има опасност лицето да се укрие и дали има възможност да извърши друго престъпление.

Благомир Коцев беше задържан на 8 юли. Тогава от държавното обвинение съобщиха, че антикорупционната комисия работи по акция във Варна, а действията са под надзора на Софийската градска прокуратура (СГП). На следващия ден от СГП съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативният съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото според съда липсват доказателства за връзка с другите трима.

На 12 септември Софийският градски съд не уважи искането на кмета на Варна Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ и го остави в ареста. Софийският апелативен съд би трябвало да се произнесе на 18 септември, но съдиите си направиха отвод. Междувременно представители на "Продължаваме промяната – Демократична България" от Варна излязоха с позиция, че Коцев е в ареста, защото е кмет и ще излезе едва когато освободи поста.

Във Варна се състояха няколко протеста срещу задържането на Коцев. Последният беше на 17 септември.

Утре се очаква Софийският апелативен съд да разгледа искането за промяна на мярката на Благомир Коцев.