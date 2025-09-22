С общоградска церемония Сливен отбеляза 117 години от обявяването на независимостта на България

С тържествена церемония на централния градски площад „Хаджи Димитър“ Сливен отбеляза 117 години от обявяването на независимостта на България.

„Днес честваме деня на българската гордост. На този ден преди 117 години в църквата „Св. 40 мъченици“ народът, начело със своя водач княз Фердинанд, който вече ще се нарича цар Фердинанд, и министър-председателя Александър Малинов, обявява България за свободна и независима държава. С този акт още повече се приближаваме до завета на Апостола – да бъдем равни на другите европейски народи,“ заяви в словото си кметът на Сливен Стефан Радев.

Той подчерта, че независимостта не е плод само на един манифест или пламенна реч, а резултат от усилията и жертвите на поколения българи, дали живота си за тази голяма идея. Радев припомни и значимата роля на сливенци в борбата за свобода и независимост – сред тях Хаджи Димитър, Добри Чинтулов и Добри Желязков. „Уроците на историята ни учат, че трябва да пазим паметта на нашите герои, за да можем заедно да градим бъдеще на справедлива и просперираща държава“, допълни кметът.

Събитието продължи с ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци. Почит към героите отдадоха кметът Стефан Радев. От името на Сливенския митрополит Арсений цветя положи иконом Панайот Сотиров. Цветя бяха поднесени от народните представители Татяна Султанова, Климент Шопов и Хюсеин Хафъзов, както и от името на Десислава Танева и Мария Белова. Венци положиха също областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общинския съвет Димитър Митев и общински съветници. От името на полк. Любомир Вачев – командир на 13-то бригадно командване – Сливен, венец поднесе полк. Христо Александров. Почит беше отдадена и от името на ст. комисар Димитър Величков – директор на Областната дирекция на МВР – Сливен, както и от представители на културни институции, учебни заведения, военно-патриотични и исторически дружества, политически партии и граждани.

Празничният ден в града под Сините камъни завърши с концерт на Ансамбъла за народни песни и танци – Сливен.

Организатор на честването бе Община Сливен в партньорство с 13-то бригадно командване.