Боян Денчев
Гави ще се подложи на интервенция заради контузия на менискуса
снимка: АР, Martin Meissner
Барселона,  
22.09.2025 18:50
 (БТА)

Плеймейкърът на Барселона Гави ще се подложи на хирургична интервенция заради контузия на менискуса в дясното коляно, съобщиха каталунците. Решението за интервенцията е взето, след като Гави е претърпял „интензивни спортни стрес тестове“ след по-консервативен курс на лечение.

„Заключението е, че за да се гарантира възможно най-доброто възстановяване и завръщане към състезателна игра, този вторник Гави ще се подложи на артроскопска процедура“, съобщиха от ръководството.

21-годишният Гави е записал само два мача за Барселона този сезон, и двата през август.

Барселона, която победи Хетафе с 3:0 в неделя, и е на две точки зад Реал Мадрид след пет мача от испанското първенство.

Отборът откри основната фаза на Шампионската лига с победа с 2:1 като гост над Нюкасъл. Следващият му мач от испанското първенство е в четвъртък срещу Овиедо. В Шампионската лига следващият съперник е Пари Сен Жермен на 1 октомври.

22.09.2025

