Комисарят по разширяването на ЕС призова за по-бърз темп на реформите в Босна и Херцеговина

Комисарят по разширяването на Европейския съюз Марта Кос, която е на посещение в Босна и Херцеговина, призова днес за ускоряване на реформите, необходими на балканската страна, за да напредне тя по пътя си към интеграция в ЕС, предаде Ройтерс.

Миналата година ЕС покани Босна и Херцеговина да започне преговори за членство в ЕС – решение, което се разглежда като историческа стъпка за страната, която е разкъсвана от етнически съперничества и сепаратистки заплахи три десетилетия след края на опустошителната война, припомня Ройтерс.

Започването на преговорите за пълноправно членство зависи от приемането от страна на Босна и Херцеговина на редица реформи, малко от които са приети, откакто ЕС отправи поканата си.

Работата на институциите на страната е блокирана предимно от сръбските политици, след като техният сепаратистки лидер Милорад Додик беше осъден за неспазване на решенията на международен пратеник в Босна, чиято роля е да предотврати връщането на мултиетническата страна към война. Додик иска да отдели своята част от страната от останалата част и да я присъедини към Сърбия.

Съгласно мирно споразумение, сложило край на войната през 90-те години на миналия век, Босна беше разделена на две автономни области – Федерация Босна и Херцеговина, споделяна от бошняците и хърватите, и Република Сръбска, доминирана от сърби – свързани чрез слабо централно правителство, припомня агенцията.

„Станахме свидетели на подновени предизвикателства с противоконституционното и сепаратистко законодателство и инициативи, приети в Република Сръбска (РС),“ каза Кос на пресконференция. „Призовавам участниците в политическия живот в страната да обединят сили и да постигнат резултат по пътя ви към ЕС, като предприемат всички необходими стъпки“, допълни още Кос на първия ден от тридневното си посещение в Босна.

Додик, бившият президент на РС, на когото беше забранено да се занимава с политика в продължение на шест години, но отказа да се оттегли, призова сръбските длъжностни лица да бойкотират обръщението на Кос пред босненския парламент, което е насрочено за сряда, подчертава Ройтерс.

ЕС е отпуснал 6 милиарда евро, за да помогне на страните от Западните Балкани да формират регионален общ пазар и постепенно да се присъединят към европейския пазар, но тези средства са достъпни само след прилагането на реформи.

Босна вече е пропуснала транш от 108 милиона евро поради неспособността си да приеме необходимите закони за реформи и вероятно ще загуби още един транш, освен ако не приеме програмата за реформи на ЕС до края на септември, отбелязва още Ройтерс.