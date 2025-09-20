Вицепрезидентът на босненската Република Сръбска е поел функции на отстранения президент Додик

Вицепрезидентът на босненската Република Сръбска Давор Пранич, който е от хърватската общност, е поел функции на отстранения президент на сръбската съставна част Милорад Додик, който беше отстранен от Централната избирателна комисия, но не е освободил формално поста, съобщи ХИНА.

По-конкретно Пранич е подписал укази за обнародване на два закона, което според агенцията означава фактическо признаване на отстраняването на Додик от поста.

Обаче според съобщение на кабинета на Додик, който продължава да го признава за президент на Република Сръбска, Пранич е подписал документите по пълномощие от отстранения президент. Както се казва в съобщението, „президентът на Република Сръбска Милорад Додик упълномощи (Пранич) като вицепрезидент да подписва укази наравно с президента“.

Додик и ръководството на сръбската част от Босна и Херцеговина публично отказват да приемат решенията на босненския съд и на Централната избирателна комисия, които го лишиха от мандата му като президент.

Прехвърлянето на правомощия на вицепрезидента обаче отваря пътя за формалното прилагане на решенията на институциите на Босна и Херцеговина.

Милорад Додик беше осъден на една година затвор и шест години лишаване от право да заема обществени длъжности заради отказа му да се съобразява с решенията на върховния представител на международната общност Кристиан Шмит.

Босненската ЦИК насрочи предсрочни президентски избори за избор на приемник на Додик на 23 ноември. Същевременно парламентът на Република Сръбска свика референдум на 25 октомври, на който гражданите на Република Сръбска ще бъдат попитани дали приемат присъдата на съда срещу Додик, както и решението на ЦИК за отнемане на мандата му като президент.

Един от законите, обнародвани с подписа на вицепрезидента Пранич, предвижда създаването на резервни полицейски сили в Република Сръбска. Върховният представител на международната общност Кристиан Шмит и делегацията на Европейския съюз в Босна отправиха критика към това решение.