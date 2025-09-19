"Български йогурт" над 30 години съхранява традиционния роден вкус на млечните продукти и разчита на квалифицирани служители

Качествени и чисти суровини, стари български рецепти и къси вериги за доставка са основните компоненти за съхраняване на традиционния вкус на родните млечните продукти – кисело мляко, сирене, кашкавал и масло. Мотивираните и квалифицирани кадри – технолози, микробиолози, също имат голямо значение. През последните години обаче млекопреработвателният сектор у нас изпитва недостиг на такива служители. Това каза в интервю за БТА управителят на "Български йогурт" ООД Петър Личев по повод инициативата "Избирам България".

По думите му българската образователната система в момента не може да отговори на нуждите на бизнеса и икономиката за подготовка на тясно специализирани кадри. Малко се работи по програми за практика в предприятията, което е основополагащо за младите хора, които усвояват теорията в училищата и университетите, смята Петър Личев. "След 1989 г. в нашия сектор винаги е имало недостиг на кадри. Наемали сме и хора без нужната квалификация, стига да са мотивирани да се научат", посочи още той.

"Български йогурт" съхранява българската млечна традиция вече 31 години

Млекопреработвателното предприятие "Български йогурт" е създадено през 1994 г. Разполага със съвременно оборудвана мандра близо до Ямбол, по пътя за село Веселиново. Капацитетът ѝ е преработка на до 20 тона мляко на ден – 15 тона краве и 5 тона овче. Сред познатите продукти на марката са кисело мляко, саламурено сирене и кашкавал от краве и овче мляко, масло, цедено кисело мляко, топено сирене и др. В момента компанията работи изцяло за вътрешния пазар.

"Вече 31 години съхраняваме старата българската млечна традиция. Това, което ни отличава е, че се стремим да запазим автентичния български вкус и рецепти, старата технология на производство. Използваме живи закваски – и в киселото мляко, и в производството на сирене и кашкавал", отбеляза управителят на "Български йогурт". По думите му ръчният труд в производството също допринася за типично българския вкус на млечните продукти, които са богатството на нашата национална трапеза. "Спазваме и стриктно сроковете, необходими за процеса на зреене. Кравето бяло саламурено сирене трябва задължително да зрее 45 дни при определена температура, а кашкавалът – 60 дни", обясни още Петър Личев.

Според него в последните години има завръщане от потребителите към традиционния български вкус, макар и на пазара все още да се предлагат много имитиращи продукти.

Предизвикателствата към млекопреработвателния сектор у нас

"Предизвикателствата са едни и същи от години насам. Основното е осигуряването на качествено българско сурово мляко. Тук идва вече и въпросът с подпомагането на фермерите. Немалък е вносът у нас както на сурово краве мляко, така и на сухо мляко от Германия, Франция, Полша, Унгария и Украйна, която е един много голям производител. В последните години, заради мерките, малко се ограничи вносът на украинско сухо мляко, но пак някои намират начин да минава през трети страни и да влиза в Европейския съюз", отбеляза Петър Личев.

Според него другият проблем за производителите на качествени български млечни продукти е огромната конкуренция от вносните продукти в големите търговски вериги. Затова "Български йогурт" в момента залагат на къси вериги за доставка, което гарантира свежест на продуктите. "Преди седем-осем години излязохме от големите вериги. Търсим си наши търговци и представители на едро, които да ни предлагат в даден регион в страната. Имаме и собствена дистрибуция в Ямболския регион", допълни управителят.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.