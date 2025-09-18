Парламентарната Комисия по енергетика прие на второ четене промените в Закона за ограничаване изменението на климата

Парламентарната Комисия по енергетика прие на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, внесен от Министерския съвет на 2 септември.

Със законопроекта се транспонират редица европейски директиви и се въвеждат национални мерки по прилагане на три регламента, сред които свързаните с включването на дейностите в областта на морския транспорт в системата на ЕС за търговия с емисии, както и със задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021 - 2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение.

Законопроектът включва и поставянето на национална дългосрочна цел за постигане на климатична неутралност и нулеви нетни емисии на парникови газове не по-късно от 2050 г. Проектът на нормативен акт е включен в Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС за 2024 г., като поради неприемането му през 2024 г. е прехвърлен в Плана за 2025 г.

Сред присъстващите на заседанието беше енергийният министър Жечо Станков.

В рамките на гласуването на проектозакона беше прието предложението на депутата от ПГ на "БСП-Обединена левица" Драгомир Стойнев и група народни представители по параграф 43 от законопроекта от 1 август 2026 г. да се увеличат приходите в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда с един процент. Стойнев каза, че това предложение се подкрепя и от Министерството на околната среда и водите и коментира, че с приемането на това нормативно допълнение ще бъде показана ангажираността към по-чисти въздух, води, почви с осъществяването на конкретни проекти.

Проектозаконът беше приет на първо четене от парламента в края на миналата седмица.