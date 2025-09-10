Отчет за изпълнението на бюджета на Община Добричка за 2024 г. бе представен от заместник-кмета Дико Иванов

Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Добричка, изпълнение по сметките на средства от Европейския съюз и състояние на общинския дълг за 2024 година се проведе в административната сграда на общината.

Заместник-кметът на община Добричка Дико Иванов представи накратко бюджета по време на срещата. Приетият през февруари миналата година бюджет за 2024 г. с решение на Общинския съвет е в размер на 41 887 851 лв. За периода от 1 януари 2024 година до 31 декември 2024 година са извършени промени по приходната и разходната част на бюджета в размер на 6 155 035 лева и в резултат на това сумата възлиза на 48 042 886 лева.

Той обясни, че изпълнението в приходната част е в размер на 47 904 970 лева, с реализиран преходен остатък над 6 117 025 лева. Изпълнението на приходната част - в частта на делегирани от държавата дейности, е на 100 процента.

Дико Иванов отчете, че през бюджетната 2024 година събираемостта на местните приходи достига 97 процента от първоначалния план. "През миналата година останаха без промяна данъкът върху недвижимите имоти и данъкът върху превозните средства", каза още той.

В изпълнението на приходите от местни дейности е налице увеличение на постъпленията в размер на 323 140 лева. В частта за имуществените данъци увеличението се дължи на по-висока събираемост, обясни Дико Иванов.

Заместник-кметът представи и данни за проектите, които са изпълнявани през 2024 година.

През месец май Общински съвет - Добричка одобри предложения бюджет на местната администрация за 2025 година, който възлиза на 45 704 455 лева, като общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 22 568 739 лева, а общата изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности - 2 918 800 лева.