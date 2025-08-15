Инженери, електротехници и водомайстори са все по-търсените специалисти във ВиК сектора, каза за БТА изпълнителният директор на ловешкото ВиК дружество

Инженери, електротехници и водомайстори са все по-търсените специалисти във ВиК сектора. Това каза за БТА изпълнителният директор на ВиК-дружеството в Ловеч инж. Данаил Събевски.

По думите му като предприятие, което се занимава с водоснабдяване, канализация и доставка на питейна вода – най-важни са тесните специалисти и аварийните групи – работници за отстраняване на аварии и водомайстори - за реконструкции на водопроводи.

Според него поради увеличаващата се средна възраст на персонала и липса на обучени кадри все повече има нужда от ВиК инженери, електротехници, които да могат да работят в помпените станции, където е необходим квалифициран персонал.

"По селата населението намалява и също не могат да се намерят водомайстори. След време в дружеството ще имаме нужда от багеристи, стругари, заварчици, счетоводител, шофьори на камиони. Ниските заплати обуславят липсата на специалисти и интерес към работата в дружеството", каза инж. Събевски и добави, че в Ловеч дори няма професионална гимназия по строителство, откъдето могат да се набавят кадри.

"ВиК" АД – град Ловеч е първото водоснабдително акционерно дружество, регистрирано с 51 процента държавно и 49 процента общинско участие, разпределено между общините Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Угърчин и Ябланица. Предмет на дейност на дружеството са проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро- и топлоенергийни системи.

Дружеството осигурява питейно-битовото водоснабдяване на територията на Ловешка област (без община Троян) и е правоприемник на първото специализирано предприятие за експлоатация на ВиК-мрежи и съоръжения в региона "Водоснабдяване и канализация" - гр. Ловеч, създадено през 1959 година.

"ВиК" АД – гр. Ловеч, обслужва водоснабдяването на 103 населени места от Ловешка област, канализацията на три града - Ловеч, Летница и Угърчин, и стопанисва основни водоизточници, използвани за водоснабдяване на населени места извън региона като градовете Плевен, Троян и Червен бряг.

Освен извършването на обичайните дейности по профилактика и авариен ремонт на водопроводните и канализационните мрежи и съоръжения дружеството ремонтира абонатни водомери, изгражда нови отклонения от уличните ВиК мрежи, ремонтира сградни водопроводни инсталации и отпушва сградни и площадкови канализационни инсталации, проектира и реконструира разпределителни и довеждащи водопроводи.

Дружеството стопанисва 335 водоизточника, 1780 км водопроводна и 87 км канализационна мрежа, 267 водоема и над 100 основни помпени и хлораторни станции. Има изградени пречиствателни станции за питейни и отпадни води.

Всички градове и сравнително голяма част от сателитните им селища се водоснабдяват от водоснабдителните системи "Черни Осъм", "Гложене", "Златна Панега", "Рибарица – Тетевен", "Угърчин" и "Априлци".

"Характерът на използваните водоизточници – основно карстови извори и планински речни водохващания в северната централна част на Стара планина, определя силно изразена сезонност на дебитите и замътване при обилни валежи, което в съчетание с липсата на изравнителни обеми (язовири) и пречиствателни станции за питейни води дефинират двата основни проблема на водоснабдяването на региона - сезонен недостиг на водни количества и инцидентно влошаване на качеството на питейните води", обясни Събевски.

Той каза още, че идеята за регулиране на оттока на р. Черни Осъм чрез построяването на язовир за нуждите на питейното водоснабдяване на региона Троян – Ловеч – Плевен се е утвърдила като най-важната за решаването на водоснабдителните проблеми на голяма част от обслужваната територия и през последните три десетилетия е преминала през различни фази на проектиране и строителство, като все още не е осъществена.