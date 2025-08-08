"Интегрейтид микро-електроникс България" търси висококвалифицирани специалисти предимно в областта на инженерството, съобщиха от компанията

Високотехнологичната производствена компания "Интегрейтид микро-електроникс България" ЕООД в Ботевград търси специалисти за седем свободни позиции, предимно в областта на инженерните науки, казаха за БТА от компанията.

От "Интегрейтид микро-електроникс България" предлагат професионално развитие за софтуерен инженер в IT отдел, ръководител проекти и процесен инженер в "Електронно производство", разработчик на тестови системи и електронен дизайнер в "Автоматизация и развой на тест системи", специалист връзка с клиенти и специалист закупуване по проекти. Изискванията за всяка позиция са специфични и свързани с дейността, а сред общите критерии са добро владеене на английски език писмено и говоримо, проактивност, отлична компютърна грамотност, готовност за работа в реална производствена среда и др. Единствено за позицията "специалист връзки с клиенти" могат да кандидатстват и хора с висше образование по икономика специалност "Логистика".

"Интегрейтид микро-електроникс България" е част от глобалната структура на Integrated Micro-Electronics, Inc. (IMI) – световен лидер в производството на електроника за автомобилната, индустриалната, телекомуникационната и медицинската индустрия. IMI има производствени и търговски структури в над 10 държави, включително Филипините, Китай, Япония, Израел, САЩ, Мексико, Нидерландия, Германия, Франция, България и Сърбия. В България IMI развива своята дейност в град Ботевград, където се намират три модерни производствени звена за производство на високотехнологични електронни модули и пластмасови детайли за водещи световни клиенти в автомобилната индустрия.

"Работим с най-съвременни технологии и оборудване, като насърчаваме иновативното мислене и непрекъснатото усъвършенстване. Използваме модерни CAD системи, PLC програмиране, роботика и индустриални сензори, като създаваме уникално оборудване и приспособления, съобразени с конкретните нужди на производството", казаха от фирмата. В момента в завода работят 1900 човека от различни населени места от региона.

Освен приятелска и подкрепяща работна среда, компанията предлага редица социални и финансови придобивки като атрактивна стартова заплата, ваучери за храна, безплатен транспорт от София, Етрополе, Правец, Мездра, Враца и околните населени места, допълнително здравно осигуряване и безплатни медицински услуги, годишни премии и карти за отстъпки, безплатни тонизиращи напитки и преференциални цени на територията на завода, мултиспорт карта и възможности за обучения и сертифициране.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.