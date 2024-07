Подготвя се поредна бизнес мисия в Япония по програмата на ЕС за малките и средни предприятия, съобщи БТПП

Подготвя се поредна бизнес мисия в Япония по програмата на ЕС за малките и средни предприятия (МСП), съобщи Българската търговско-промишлена палата (БТПП) на интернет страницата си.

В рамките на програмата ЕС за МСП за навлизане на пазарите в Япония и Южна Корея (EU Business Hub Japan and the Republic of Korea) ще се подготвя бизнес мисия EU Business Hub @Smart Energy Week Spring 2025, която ще се състои между 17 и 21 февруари 2025 г. Тя ще позволи на 50 европейски МСП, включително стартиращи фирми в сектора на възобновяемата енергия, да посетят Япония и да дадат тласък на своя път към интернационализацията.

Участниците ще се присъединят към Седмицата на интелигентната енергия, която се провежда в Токио - Tokyo Big Sight (изложението през 2023 г. беше посетено от повече от 65 000 участници).

Тази бизнес мисия предоставя възможност за европейските МСП да установят контакти, да изложат своите решения в павилиона на ЕС, да изградят дълготрайни отношения с японски предприятия и да проучат заедно нови бизнес идеи.

Заявления за участие в мисията се приемат на: https://eubusinesshub.eu/en/missions-catalogue/eu-business-hub-smart-energy-week-spring-2025-0 преди 25 октомври 2024 г.

Сред критериите за допустимост на МСП са: да съществуват от поне 5 години и да могат да предоставят финансови резултати за три от тях (за стартъпите времевите рамки са намалени на съответно на 3 и 2 години); мажоритарният собственик на капитала да е лице от ЕС и централата на компанията да бъде в рамките на Общността; предметът на дейност да бъде от приоритетните области и подсектори; да могат да докажат опит в международното сътрудничество, както и ясна бизнес стратегия за навлизане на пазарите в Япония или Южна Корея и да имат достатъчно оборотни средства и трудов ресурс, гарантиращи им успешното навлизане на целевия пазар.

Общите приходи на японския пазар на възобновяема енергия възлизат на 36,4 млрд. евро през 2022 г., с постоянен растеж от 7,1 на сто в периода 2017 - 2022 г., посочва БТПП. Японското правителство е поело няколко инициативи и разпоредби за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и минимизиране на въглеродните емисии от промишлени дейности. Очаква се водородът да играе централна роля в прехода на Япония към чиста енергия. Япония е сред първите страни, които стартират национална водородна стратегия, която има за цел да направи водорода конкурентен по отношение на разходите за природния газ.

Япония е представила новата си стратегия за екологичен растеж в съответствие с въглеродната неутралност през 2050 г., която идентифицира 14 сектора (включително слънчева/геотермална енергия, водород/гориво амоняк, офшорна вятърна енергия и т.н.) с висок потенциал за растеж към целите за 2050 г. Правителството разчита на амбициозно разширяване на възобновяемите енергийни източници и на внедряването на нови технологии, включително нисковъглероден водород, по-безопасни усъвършенствани ядрени реактори и рециклиране на въглерод за декарбонизиране на електроенергийния сектор.