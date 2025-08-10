Спестяванията на нидерландците достигнаха рекордните 517 милиарда евро, по данни на централната банка

Нидерландските домакинства са имали рекордните 517 милиарда евро в спестовни сметки към края на юни, което е с 8 на сто повече в сравнение със същия период на миналата година, според данни, публикувани от централната банка на страната.

Увеличението на спестяванията се дължи изцяло на ръста на редовните спестовни сметки с ниска лихва. Средствата, държани в депозитни сметки, всъщност са намалели с 1 милиард евро през изминалата година, според телевизия Ер Те Ел.

От тази обща сума 429 милиарда евро са били в директно достъпни спестовни сметки, което е увеличение с 10 процента в сравнение с миналата година. Допълнителни 88 милиарда евро са били държани в срочни депозитни сметки, при които спестителите се съгласяват предварително да не теглят средствата си за определен период – често една година – в замяна на по-високи лихвени проценти.

Въпреки относително ниската доходност – А Бе Ан Амро (ABN Amro), Ай Ен Джи (ING) и Рабобанк (Rabobank) понастоящем предлагат между 1,25 и 1,4 на сто по стандартните спестовни сметки – домакинствата продължават да предпочитат ликвидността. Сумата, държана в стандартни разплащателни сметки, които обикновено не носят лихва, е била близо 112 милиарда евро в края на юни, което е спад с 4 на сто спрямо предходната година.

Когато се съберат салдата по разплащателните и спестовните сметки, се оказва, че нидерландците са имали около 628 милиарда евро в банкови сметки в страната. Според Централната банка към края на март нидреландските домакинства са имали и близо 19 милиарда евро в банкови сметки в други страни от еврозоната. Общата сума на холандските спестявания извън еврозоната обаче не е известна, тъй като Европейската централна банка не събира данни за тези активи.