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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.07.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.07.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.07.2024
Снимка: БТА, архив
София,  
05.07.2024 18:21
 (БТА)
Етикети
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.21684

0.821801

Бразилски реал

BRL

10

3.29159

3.03805

Канадски долар

CAD

1

1.32725

0.753438

Швейцарски франк

CHF

1

2.0101

0.497488

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.48659

4.02157

Чешка крона

CZK

100

7.76061

12.8856

Датска крона

DKK

10

2.622

3.81388

Британска лира

GBP

1

2.3115

0.43262

Хонконгски долар

HKD

10

2.31339

4.32266

Унгарски форинт

HUF

1000

4.98237

200.708

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.10987

9010.06

Израелски шекел

ILS

10

4.869

2.05381

Индийска рупия

INR

100

2.16428

46.2047

Исландска крона

ISK

100

1.31

76.3359

Японска йена

JPY

100

1.12365

88.9957

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.30846

764.257

Мексиканско песо

MXN

10

1.00057

9.9943

Малайзийски рингит

MYR

10

3.83722

2.60605

Норвежка крона

NOK

10

1.70845

5.85326

Новозеландски долар

NZD

1

1.10674

0.903555

Филипинско песо

PHP

100

3.08583

32.4062

Полска злота

PLN

10

4.56991

2.18823

Румънска лея

RON

10

3.92958

2.5448

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.72161

5.80852

Сингапурски долар

SGD

1

1.33851

0.747099

Тайландски бат

THB

100

4.93971

20.2441

Турска лира

TRY

100

5.52398

18.1029

Щатски долар

USD

1

1.80694

0.553422

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.90941

10.0914

Злато (в трой унции)

XAU

1

4302.65

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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