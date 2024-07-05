Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.07.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 05.07.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.21684
|
0.821801
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.29159
|
3.03805
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.32725
|
0.753438
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.0101
|
0.497488
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.48659
|
4.02157
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.76061
|
12.8856
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.622
|
3.81388
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.3115
|
0.43262
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.31339
|
4.32266
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.98237
|
200.708
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.10987
|
9010.06
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.869
|
2.05381
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.16428
|
46.2047
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.31
|
76.3359
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.12365
|
88.9957
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.30846
|
764.257
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.00057
|
9.9943
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.83722
|
2.60605
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.70845
|
5.85326
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10674
|
0.903555
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.08583
|
32.4062
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.56991
|
2.18823
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.92958
|
2.5448
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.72161
|
5.80852
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.33851
|
0.747099
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
4.93971
|
20.2441
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.52398
|
18.1029
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80694
|
0.553422
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.90941
|
10.0914
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4302.65
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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