„Възраждане“ представи декларация за съхраняване на българските традиции на заседание на Общинския съвет в Нова Загора

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
На заседание на Общинския съвет в Нова Загора, „Възраждане“ представи декларация за съхраняване на българските традиции. Снимка: Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Сливен,  
30.10.2025 12:35
 (БТА)

„Възраждане“ представи на заседание на  Общинския съвет в Нова Загора декларация за съхраняване на българските традиции и духовни ценности и срещу чужди културни модели, включително Хелоуин.

В декларацията, прочетена от съветника Динко Динев, групата заявява, че „налагането на чужди празници и обичаи заличава българската национална идентичност и духовните ориентири на младите поколения“.

От „Възраждане“ призовават училищата, детските градини и културните институции в общината да насърчават изучаването на българските традиции, обичаи и православни празници като средство за съхраняване на националния дух и традиции.

Кметът Галя Захариева подчерта, че администрацията винаги е подкрепяла прояви, насочени към популяризирането на българската култура и фолклор. Тя припомни, че на 1 ноември – Деня на народните будители, в Нова Загора ще бъде открит паметник на Стоян Омарчевски, министъра на просвещението, въвел този празник в българския календар.

От името на групата на „Възраждане“ общинският съветник Ковачев уточни, че декларацията не е насочена срещу общинската управа, а към образователните институции, медиите и търговските вериги.

