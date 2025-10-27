Ако не приемем промените в Кодекса на труда до края на годината, влизаме в наказателна процедура, каза министър Гуцанов

Ако не приемем този закон до края на годината, влизаме в наказателна процедура. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което социалните партньори обсъдиха предлаганите промени в Кодекса на труда.

Министър Гуцанов посочи, че възможната санкция за страната ни може да бъде два милиона евро еднократна, плюс около 15 хиляди евро на ден.

Относно минималната работна заплата разговорите ще продължат, каза още Борислав Гуцанов пред участниците на съвета. Министърът на труда и социалната политика призова да се мисли държавнически по темата.

Пред социалните партньори министърът обясни и какво предвиждат предлаганите промени.

„Основната цел на законопроекта е усъвършенстване на правната уредба в областта на колективното договаряне. Второ, предлаганите промени са в отговор на задълбочен анализ на причините за наблюдаваната през последните 15 години тенденция за намаляване на броя на действащите колективни трудови договори и ограничението обхват на лицата, ползващи права по колективното договаряне. Трето, предвид големия брой микро и малки предприятия, при които договарянето на ниво предприятия е много ограничено, основен фокус на законопроекта е колективното договаряне на ниво отрасъл и бранш“, каза министър Гуцанов.