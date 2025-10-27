Почти 200 хиляди подписа за референдум за еврозоната и членството в ЕС ще внесе утре в парламента Гражданско сдружение „Дойран - 2025“

Почти 200 хиляди подписа за референдум с осем въпроса за еврозоната и членството в Европейския съюз (ЕС) ще внесе утре в Народното събрание Гражданско сдружение „Дойран - 2025“. Това съобщи председателят на сдружението Румяна Ченалова на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

Данните са от петък, и в събота, и в неделя, и днес обработката на бланките продължава, както и продължават да постъпват бланки, посочи тя. Ченалова обясни, че по закон срокът за събиране на подписи е три месеца, но всички бланки, които постъпят допълнително и са събрани в горепосочения срок, ще бъдат обработени и внесени в Народното събрание (НС). Тя отбеляза също, че има едномесечен срок за отстраняване на нередовности и несъответствия по подписката.

Ченалова посочи, че обработените до момента бланки са 150 кг и като цифра те са почти 200 хиляди. "Тази цифра ще внесем утре в НС. Допълнително ще внесем всички бланки, които не можем днес да обработим, както и всички, които ще пристигнат в следващите дни, добави тя. Така че смело можем да кажем - очакваме подписите да бъдат над 200 хиляди, постигнахме чудо", заяви Ченалова.

Държавата не само не помагаше в организацията на подписката, но чрез своите структури, както и общинските администрации, основно в градове с кметове на ГЕРБ, направиха всичко възможно да заглушат инициативата, коментира тя. До ден днешен не сме получили мотивиран обоснован отказ за поставяне на постоянна шатра в София. Същото се случи и в град Пловдив, посочи Ченалова. Тя добави, че в Казанлък са им били съставени актове за нарушения и очакват наказателни постановления, които ще обжалват.

Относно предявената от сдружение "Дойран - 2025" искова молба до Съда на ЕС в Люксембург, с която се оспорва решението за приемане на България в еврозоната от 1 януари 2026 г., Ченалова посочи, че в момента са в началната фаза, документите са връчени на Съвета на ЕС, който е ответник по делото и има право в двумесечен срок да представи своето становище. Депозирали сме нови доказателства и сме в готовност, в зависимост от становището на Съвета на ЕС, да депозираме и искането си за спиране на изпълнението, то ще бъде направено във всички случаи преди началото на декември т.г., когато очакваме и отговора на Съвета на ЕС, допълни председателят на сдружението.