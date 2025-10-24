Природозащитна организация внесе в Министерския съвет петиция за закупуване на самолети за гасене на пожари

Представители на природозащитната организация WWF-България и граждани внесоха петиция в Министерския съвет, с настояване да бъдат закупени специализирани самолети за гасене на горски пожари.

Петицията е от името на над 13 500 души, които с имейл призовават премиера и правителството да изпълнят решението на Народното събрание от 23 юли 2024 г. и да бъдат предприети необходимите действия за закупуване на специализирана летателна техника за борба с огъня, каза за БТА Владимир Иванов, представител на природозащитната организация.

Всички помним какво преживяхме лятото, какво бедствие преживя цяла Южна Европа. Това се случва години наред – губят се огромни територии, има огромни имуществени щети, а за съжаление и човешки жертви. Щетите за природата също са огромни. Когато завали есенният дъжд, като днешния, сякаш забравяме какво се е случило. Именно за това организирахме петиция, посочи Иванов.

По думите му в държави като Гърция и Турция има десетки специализирани летателни машини за гасене на пожари.

Имаме пари, има решение на Народното събрание, сега е важно тази покупка да се придвижи, смята Владимир Иванов. Той подчерта, че петицията остава отворена и изрази надежда още хора и организации да я подкрепят.