България е в системна политическа криза, защото реалният център на вземане на решения е извън конституционните институции, заявиха от ПП-ДБ

България е в системна политическа криза, защото реалният център на вземане на решения е изнесен извън конституционните институции. Това заяви депутатът Божидар Божанов от парламентарната трибуна в декларация от името на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Докато Пеевски не бъде изваден от сянката на властта и от службите, политическият процес ще продължи да бъде нелегитимен, а кризата – хронична, смята Божанов. Санитарният кордон, от който Борисов беше така ужасен, е насочен именно към отнемане на инструментите за създаване на мечтаната от Пеевски държава с главно „Д“. В тази среда преформатиране е евфемизъм за преразпределяне на власт и за узаконяване под каквато и да е форма на съюза с Пеевски. Властта обявява антракт, за да пренарежда на тъмно роли и порции, вместо да поема курс към реформа, каза Божанов.

С признанието за министерства на концесии, управлявани от кръгове, Борисов потвърди нашите мотиви за вот на недоверие. Това е само признание за завладяната държава. При пленени институции реални политики няма как да се случат, заяви депутатът.

Пеевски, през официозите и сутрешните си комюникета, даде три сигнала към набързо свилия платната Борисов - че той премиер повече няма да бъде, че избори и смени на министри няма да има. Пеевски не разрешава такова преформатиране. Държавата висеше на пауза цяла седмица, каза още Божидар Божанов.

Нашият отговор е недвусмислен. Санитарен кордон срещу модела на завладяване. Изолация на неформалното влияние в службите, в съдебната власт, край на задкулисните квоти и ресорите на концесия. Прозрачност на преговори и коалиционни договорки, реални антикорупционни механизми и отчетност, особено на върха. Тази криза не се лекува с боя по фасадата. Трябва прозрачност, върховенство на закона, връщане на политиката в институциите - там, където ѝ е мястото. Само така България може да излезе от спиралата на кризи и да върне нормалността в демократичния процес. Завладяната държава не се преформатира - освобождава се, заяви още Божидар Божанов.

Миналата седмица, след заявката на лидера на партията мандатоносител ГЕРБ Бойко Борисов за преформатиране на управлението, парламентът не заседава три поредни дни, отменени бяха и голяма част от парламентарните комисии, както и заседанието на Министерския съвет.

По-рано днес от ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата. Двете формации обявиха това в съвместно изявление в профилите си във Фейсбук. Те се обявиха за пълен мандат на управление и изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.