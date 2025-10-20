В резултат на рационалната си позиция, Будапеща ще бъде домакин на срещата между президентите Тръмп и Путин, каза Румен Радев

В резултат на рационалната позиция на Унгария, съвсем естествено Будапеща ще бъде домакин на срещата между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин. Това каза държавният глава Румен Радев след срещата си с президента на Унгария Тамаш Шуйок. Унгарският президент е в България по покана на Румен Радев. По-рано днес двамата разговаряха „на четири очи“ в сградата на президентската институция.

„Унгарската страна не се отклони от своята рационална и последователна позиция за мир чрез дипломация, а не чрез ескалация във въоръжаването и продължаването на войната, за което аз отдавна говоря, че ще доведе единствено до още повече жертви, още по-големи разрушения и още по-големи загуби на територия от страна на Украйна“, каза Румен Радев. В резултат на тази рационална позиция, съвсем естествено сега Будапеща ще бъде домакин на очакваната от всички нас среща между президентите Тръмп и Путин, добави президентът.

Българският държавен глава отбеляза, че важен акцент в разговорите между него и Шуйок са били конфликтите в Близкия изток и продължаващата война в Украйна.

Миналата седмица Путин и Тръмп се договориха за втора среща на високо равнище за войната в Украйна, която се очаква да се състои в Будапеща, след като преговорите им в Аляска на 15 август не успяха да доведат до пробив, предаде Ройтерс. Срещата на високо равнище между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се състои до две седмици или малко по-късно, но има още много неща за уреждане, преди да може да бъде определена дата, предаде още Ройтерс.