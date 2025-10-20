Подробно търсене

Започна срещата между президентите на България и Унгария Румен Радев и Тамаш Шуйок

Николай Трифонов
Снимка: Минко Чернев/БТА (ВЯ)
София,  
20.10.2025 10:40
 (БТА)

Започна срещата между президентите на България и Унгария Румен Радев и Тамаш Шуйок. Преди това Радев посрещна Шуйок на официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София.

Сред темите във фокуса на разговорите между двамата президенти и водените от тях делегации ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения между България и Унгария в областта на икономиката, енергетиката, търговията, транспортния сектор, образованието и науката, туризма, спорта и културата. Очаква се да бъдат обсъдени и въпроси от европейския и международен дневен ред, както и актуалните предизвикателства пред сигурността, информираха от прессекретариата на държавния глава.

По-късно се очаква Румен Радев и Тамаш Шуйок да направят съвместни изявления за медиите.

Унгарският президент е в България по покана на българския държавен глава.

Шуйок пристигна в България вчера.

/ТНП/

