site.btaЗапочна срещата между президентите на България и Унгария Румен Радев и Тамаш Шуйок
Започна срещата между президентите на България и Унгария Румен Радев и Тамаш Шуйок. Преди това Радев посрещна Шуйок на официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София.
Сред темите във фокуса на разговорите между двамата президенти и водените от тях делегации ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения между България и Унгария в областта на икономиката, енергетиката, търговията, транспортния сектор, образованието и науката, туризма, спорта и културата. Очаква се да бъдат обсъдени и въпроси от европейския и международен дневен ред, както и актуалните предизвикателства пред сигурността, информираха от прессекретариата на държавния глава.
По-късно се очаква Румен Радев и Тамаш Шуйок да направят съвместни изявления за медиите.
Унгарският президент е в България по покана на българския държавен глава.
Шуйок пристигна в България вчера.
/ТНП/
