Подробно търсене

Държавният глава Румен Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок

Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Държавният глава Румен Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок
Държавният глава Румен Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок
Държавният глава Румен Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок, снимка: Елена Павлова
Смолян,  
19.10.2025 16:51
 (БТА)

Президентът Румен Радев посрещна в Смолян унгарския президент Тамаш Шуйок по случай деня на българо-унгарското приятелство.

Двамата влязоха в къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.

Държавният глава ще посети Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“, където ще бъде открита изложба и ще се проведе спектакъл, посветен на българо-унгарската дружба.

Президентът Румен Радев пристигна с личния си автомобил в Смолян, заедно със съпругата си Десислава Радева.

/ВД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:32 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация