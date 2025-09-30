В Бюрото по труда в Пазарджик са обявени 33 свободни работни места за специалисти с висше образование, съобщиха от дирекцията, която обслужва областния център и община Лесичово.

Обявени са по четири свободни места за лекари, фелдшери и инженери. Сред другите професии за хора с висше образование, които се търсят чрез Бюрото по труда, са ресурсни учители, озеленител и специалист за планиране на материалите.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.