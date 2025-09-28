„Свищовски лозници“ завърши с духова музика, народни танци и награждаване на победителите в конкурса за домашно червено вино

Празниците „Свищовски лозници“ завършиха с награждаване на победителите в конкурса за домашно червено вино, духова музика и народни танци.

Първо място бе присъдено на Петър Русев от Свищов. Второ място получи Тихомир Иванов от Горна Оряховица, а наградата за трето място отиде при Детелин Перников от Белене. Победителите получиха наградите си от кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев.

Специалната награда, осигурена от „Томика-Метал“ АД, спечели Стоянка Алексиева от с. Горна Студена, която получи неръждаем резервоар, предназначен за ферментация и съхранение на вино. Наградата връчи ръководителят на фирмата Георги Георгиев.

„Благодаря на всички участници, които показаха своя талант на сцената и поздравиха всеки от вас по време на празниците. Надявам се, че ще запазите хубав спомен от „Свищовски лозници 2025“, каза кметът на община Свищов. „Нека всички заедно в днешния ден да благодарим на националния ни отбор по волейбол, който записа исторически успех и показа дух и спортсменство“, допълни кметът и пожела да бъдем по-добри и единни във всичко хубаво, което ни се случва.

На сцената на централния площад в града излезе детско-юношеският танцов ансамбъл „Дунавска младост“ и фолклорният танцов клуб „Харизмата на хорото“. Участие в програмата взеха и възпитаници от класа по народно пеене на Корнелия Чекелева при свищовското читалище. Вечерта завърши с изпълнения на Етрополската духова музика, а на площада се изви хоро.

БТА припомня, че програмата на празниците „Свищовски лозници“ започна на 24 септември с рок концерт на групите Chicho Mancho's Band, Diamant, Apogei, Detonator, High Enough и Tiron.

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ изнесоха концерт през втората вечер на празниците. Преди това бе представена ретроспективна изложба, включваща снимки от фонда на Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов“.

В рамките на третия ден свищовски художници откриха 48-ата си традиционна изложба в художествената галерия „Николай Павлович“. В къща музей „Алеко Константинов“ писателят и музикант Константин Кацаров изнесе концерт.

Официалното откриване на „Свищовски лозници“ започна със слово на кмета на Свищов д-р Генчо Генчев. В концертната програма участва Владимир Ампов - Графа и фолклорен танцов състав „Творецът“.

В събота в галерията прозвучаха класически произведения в изпълнение на камерна формация „Арс Нова“ от Стара Загора. Вечерта завърши с изпълненията на групите за хип-хоп и кей-поп към Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови-1856“ и възпитаници на школа за поп и рок изпълнители „Клуб Естрада“. Накрая на сцената излезе и певицата Анелия.

По-рано днес бяха връчени наградите в традиционния поетичен конкурс „Свищовски лозници“, в който тази година се включиха 180 участници. Носител на наградата за литература „Златно дунавско перо“ е Люлин Занов.