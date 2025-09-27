Потушени са 112 пожара в страната през изминалото денонощие, няма пострадали

За изминалото денонощие в страната са потушени общо 112 пожара, няма загинали и пострадали, съобщава на сайта си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН).

Пожарникарите са се отзовали на 146 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 93 пожара.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции.

Едно е лъжливото повикване.