Потушени са 112 пожара в страната през изминалото денонощие, няма пострадали

Таня Петкова
Снимка: Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова, архив
София,  
27.09.2025 08:13
 (БТА)

За изминалото денонощие в страната са потушени общо 112 пожара, няма загинали и пострадали, съобщава на сайта си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН).

Пожарникарите са се отзовали на 146 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара.

Без нанесени материални щети са възникнали 93 пожара. 

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции.

Едно е лъжливото повикване. 

/ТНП/

