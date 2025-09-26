„Усмивка“ ще се казва новооткритата детска градина в Кърджали

Новооткритата на 15 септември детска градина в кърджалийския квартал „Възрожденци“ ще се казва „Усмивка“, решиха на днешното си заседание общинските съветници в Кърджали. Искането за смяна на името, с което градината отвори врати „Нова детска градина“, е от директора на детското заведение на база доклад от първо заседание на педагогическия съвет.

Гласуваната точка бе една от над 40 в дневния ред на днешното заседание на Общински съвет.

Част от темите на заседанието бяха свързани с бюджета на общината, средствата от Европейския съюз, както и с актуализация на списъка с проектите с възможност за предоставяне на безлихвени заеми и на разчета за финансиране на капиталови разходи.

Друга точка в дневния ред бе посветена на констатиран недостиг на вода и липса на резервни водоизточници в няколко села и махали в община Кърджали.

Бяха гласувани промени в Правилника за устройството и дейността на общинското предприятие "Паркинги, гаражи и зони за паркиране". Промяната предвижда длъжността "директор" на т.нар. синя зона да стане мандатна със срок от три години.

Освен "Спортист на годината", да бъде определян и отличаван и "Отбор на годината", гласят промените в Правилника за удостояване със званието "Почетен гражданин на община Кърджали" и за награждаване с морални и материални награди.

Пред съветниците бе представена информация за изпълнение на плана за финансово оздравяване на Общината за първото полугодие на 2025 г.

Голяма част от точките в дневния ред бяха свързани с разрешения за изработване на подробни устройствени планове, както и за продажба на имоти на територията на общината.

Общинските съветници гласуваха също отпускането на парични помощи за лечение на тежко болни, както и за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие.