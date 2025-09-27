София отбелязва Световния ден на туризма с безплатни устойчиви турове

Под мотото "Туризъм и устойчива трансформация" Общинско предприятие "Туризъм" към Столична община - Visit Sofia, отбелязва Световния ден на туризма с безплатни устойчиви турове, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Днес Visit Sofia ще отбележи Световния ден на туризма с програма от 17 напълно безплатни обиколки. Всички маршрути са пешеходни или с градски транспорт – малка стъпка към по-устойчиво пътуване и опазване на околната среда.

Сред акцентите са:

Тур в Националния дворец на културата – с професионален гид, начало в 10:30, 13:00 и 15:30 ч., продължителност около два часа (с предварителна регистрация).

В програмата е пешеходна обиколка "София за начинаещи в 55 стъпки" – начало в 10:00 ч. от мавзолей-гробница на Княз Александър I Батенберг, продължителност около 1 ч. и 50 мин. (с регистрация).

Предвиден е тур с ретро трамвай с начална точка Централна автогара на всеки час между 12:00 и 15:00 ч., маршрут Централна автогара – пл. "Журналист". Продължителност 60 минути. Достъпът е свободен до запълване на местата.

Тур с двуетажен автобус – с гид, начална спирка пл. „Свети Александър Невски“. Тръгвания на всеки час от 10:00 до 18:00 ч., продължителност 40–50 минути. Свободен достъп до запълване на местата.

Световният ден на туризма е повод да покажем, че устойчивото пътуване може да бъде вдъхновяващо, достъпно и забавно. София предлага богат избор от маршрути, които съчетават култура, история и грижа за околната среда, посочват от общинското предприятие.

България е на шесто място сред държавите от Европейския съюз по ръст на броя на нощувките в туристически обекти през първото полугодие на 2025 г., показват най-новите данни на Евростат, публикувани преди дни по повод Световния ден на туризма,. Близо 9,86 милиона нощувки са отчетени у нас за периода януари–юни 2025 г., спрямо 9,26 милиона за същите месеци на 2024 г., което представлява увеличение от 6,4 на сто.

През първото полугодие на 2025 г. София отбелязва 11% ръст на туристите в сравнение със същия период на 2024 г., по данни на Общинско предприятие "Туризъм" към Столичната община. За периода януари-юни столицата е посетена от над 647 хил. туристи. Общо 61% от посетителите са чужденци, 39% - българи. Реализираните нощувки бележат 8% ръст, достигайки 1,45 млн.лв. - основно в четиризвездни хотели (35%) и 21% - за хотели с три и пет звезди.









