Областният информационен център в Смолян представи пред граждани възможностите за европейско финансиране през 2025 година

Експерти от Областния информационен център (ОИЦ) – Смолян представиха пред граждани информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране през 2025 година по Европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейските фондове за споделено управление. В рамките на изнесената приемна се проведоха и безплатни индивидуални консултации с желаещи да финансират идеите си с европейски средства.

Днешната среща е последната в област Смолян, която Областният информационен център прави извън офиса, каза за БТА Цветанка Генчева – управител на ОИЦ – Смолян.

„Хората очакват повече проекти за малкия бизнес. От наша страна подаваме информация за желанията на бизнеса, очакват се да излязат нови програми и се надяваме да бъдат удовлетворени всички искания“, допълни Генчева.

На 30 септември ОИЦ ще обяви графика за Интегрираните териториални инвестиции - концепциите.

Според Цветанка Генчева сред най-интересните програми, по които може да се кандидатства, са изграждане на мрежа от дигитални клубове в читалища и библиотеки, програмите за енергийна ефективност, процедура за насърчаване на социалната икономика на местно ниво – социална мярка за подпомагане на лица в неравностойно положение, да могат да работят предприятия, които да отговарят на нуждите им и да получат подкрепа, за да се адаптират по-добре на пазара на труда.