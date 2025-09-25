Депутатите ще обсъдят доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2024 г., предвижда програмата на парламента

Парламентът ще обсъди Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2024 г. и Доклад за изпълнение на Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г. през 2024 г. Това предвижда програмата на Народното събрание за днешния пленарен ден. Двата документа са съответно пета и шеста точка от дневния ред.

Въпреки предприетите мерки, некомплектът от военнослужещи остава висок и в края на 2024 г. достига 21,8 на сто, се посочва в Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през миналата година. Доброволният резерв също е попълнен едва на 16 на сто. През 2024 г. се отчита известно подобряване на състоянието с окомплектоваността, най-вече заради повишените възнаграждения на военнослужещите средно с 30%. При конкурсите се отчитат три пъти повече кандидати за някои войнишки длъжности. Увеличават се и кандидатите за курсанти във висшите военни училища, пише в доклада.

В него се отбелязва, че продължава поетапното нарастване на разходите за отбрана, като през 2024 г. те достигат 2% от БВП, което обаче е крайно недостатъчно за реализиране на приоритетите на отбранителната политика. Според доклада са необходими поне 2,5-3% от БВП за отбрана възможно най-скоро.

Докладът за изпълнение на Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г. през 2024 г. включва отчет за изпълнението на основните 13 проекта за модернизация на Въоръжените ни сили. Констатира се, че въпреки сериозното нарастване на разходите за отбрана като абсолютна стойност, те не покриват необходимостта за реализиране на ключови отбранителни способности, сред които превъоръжаването и модернизацията и изпълнението на приетите Цели за способности на НАТО-2021.

В програмата на Народното събрание за днес са включени също първото четене на промени в Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици, проект на решение за преименуване на частното Висше училище по сигурност и икономика в Пловдив в Академия по национална и информационна сигурност, както и ратификации на международни документи.