Общо 131 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е пострадал

Общо 131 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие, един човек е пострадал, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Пожарникарите са реагирали на 170 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа

В 14:56 ч. вчера в пожарната в Пазарджик е получено съобщение за пожар в сервиз за газови уредби, намиращ се в града. Пострадал е мъж на 44 години с изгаряне от втора степен.

С преки материални щети са възникнали 30 пожара. Без нанесени материални са 101 пожара. Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са пет.