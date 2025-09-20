Подробно търсене

Валерия Димитрова
Общо 131 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е пострадал
БТА, архив, Снимка: кореспондент на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева
София,  
20.09.2025 06:50
 (БТА)

Общо 131 пожара са потушени на територията на страната през последното денонощие, един човек е пострадал, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН). Пожарникарите са реагирали на 170 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 часа

В 14:56 ч. вчера в пожарната в Пазарджик е получено съобщение за пожар в сервиз за газови уредби, намиращ се в града. Пострадал е мъж на 44 години с изгаряне от втора степен. 

С преки материални щети са възникнали 30 пожара. Без нанесени материални са 101 пожара. Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са пет. 

/ВД/

